Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 2 ноября: новый «вакцинный паспорт» и рост заболеваемости

За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 598 смолян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает оставаться крайне напряженной. Ежедневный прирост заболевших составляет более 500 человек, в стационары ежесуточно поступают 160-180 пациентов. За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 598 смолян, общее число заразившихся достигло 62 947.

Не справились с осложнениями 7 человек, за все время пандемии ушли из жизни 1 935 жителей региона. По данным столичного Оперштаба, успешно справились с коронавирусом 48 402 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Резерв ковидных койко-мест составляет 17%. Сутки ранее в стационаре находились 1 933 человека, 12 649 - в режиме самоизоляции.

Первым компонентом привито более 330 тысяч смолян, полностью завершили вакцинацию более 302 тысяч жителей региона, ревакцинировано 20 438 человек.

С 8 ноября в России будет введен новый «вакцинный паспорт». Документ будет содержать QR-код и следующую информацию – ФИО обладателя сертификата, пол, дату рождения, паспортные данные, адрес места жительства, где, когда и какой вакциной от коронавируса человек привился и иные сведения. В дальнейшем в сертификат будут вноситься данные о ревакцинации.

Сертификаты, полученные до 8 ноября, также будут сохранять свою юридическую силу. Их электронные варианты на портале Госуслуг автоматически будут заменены на новые формы.

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