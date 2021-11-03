Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 ноября: 595 человек заразились за сутки

По данным столичного Оперштаба, за сутки диагноз подтвердился у 595 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным столичного Оперштаба, за сутки диагноз подтвердился у 595 человек. Всего 63 549 случаев зафиксировано в Смоленской области с начала пандемии.

Число выздоровевших на данный момент составляет 48 553. За сутки успешно справились с болезнью 151, ушли из жизни 8 человек. Всего 1 943 жителя региона погибли от осложнений COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

На территории региона привиты первым компонентом вакцины против COVID-19 более 334 тысяч человек. Завершили вакцинацию – более 304 719 человек.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 15 526 смолян, из них 13 582 – в режиме самоизоляции, 1 944 – в стационаре.

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