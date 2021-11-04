Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 4 ноября: продление локдауна и усиление антиковидных ограничений

За стуки «ковид-положительный статус» получили 599 жителей региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В общей сложности на территории Смоленской области зафиксирован 64 141 случай заболевания. За стуки «ковид-положительный статус» получили 599 жителей региона.

По данным столичного Оперштаба, число выздоровевших смолян на данный момент составляет 48 719. Не справились с болезнью 1 952 человека, 9 – за прошедшие сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Прививку от COVID-19 сделали более 337 361 жителей Смоленской области. Завершили вакцинацию 306 789 человек.

Всего под медицинским наблюдением находятся 15 950 смолян, из них 13 989 – в режиме самоизоляции, 1 961 – в стационаре.

В связи с напряжённой эпидемиологической обстановкой, вызванной подъемом заболеваемости COVID-19, нерабочие дни в регионе продлены до 10 ноября включительно.

Кроме того, согласно новым изменениям в Указе «О введении режима повышенной готовности», жителям области при посещении магазинов и других общественных мест, помимо сертификата о вакцинации или иных медицинских справок, необходимо предъявлять документ, удостоверяющий личность. Требования не распространяются на граждан младше 18 лет.

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