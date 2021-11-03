В режиме безопасности

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На всех уровнях власти продолжают принимать меры, направленные на борьбу с COVID. На прошлой неделе под председательством премьер-министра Михаила Мишустина в формате видеоконференцсвязи состоялось заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны. В мероприятии принял участие губернатор Алексей Островский.

Он выступил с подробным докладом о ситуации в регионе и мерах, принимаемых властями. По словам Алексея Островского, заболеваемость коронавирусом на Смоленщине стремительно растёт. Наиболее высокие показатели заболеваемости (39,5%) фиксируются в возрастной группе 65+.

Подача кислорода

Для оказания помощи COVID-больным перепрофилируют дополнительные места. К настоящему времени в учреждениях здравоохранения региона оборудовано 2337 специализированных койко-мест. В больницы ежесуточно поступают 160-180 пациентов с симптомами коронавирусной инфекции. По состоянию на начало этой недели, в стационарах лечились 1933 пациента, свободным оставалось 17% коечного фонда.

Продолжает расти количество тяжёлых пациентов, в том числе нуждающихся в кислородной поддержке.

«В этом - особенность четвёртой ковидной волны пандемии, характеризующейся быстрым развитием заболевания, которое в течение нескольких дней приводит к ухудшению состояния и требует госпитализации», - отметил губернатор.

За последние недели в связи с увеличением коечного фонда расход кислорода увеличился более чем вдвое и достиг 27 тонн в сутки.

Уже после заседания президиума Координационного совета стало известно, что регион закупил дополнительную партию кислородных концентраторов.

«Вопросы бесперебойного обеспечения кислородом и создания его резерва для нас крайне важны. Эта проблематика - на особом конт-

роле. Помощь здесь нам оказывают ведомственные структуры Министерства обороны и промышленные предприятия, за что я им крайне признателен.В дополнение к этому мы за счёт областного бюджета произвели срочную закупку ещё 107 кислородных концентраторов - на данный момент они доставлены в регион и уже оперативно распределяются между ковидными госпиталями и отделениями», - рассказал глава региона.

32-е место в России

Как особо подчеркнул в ходе заседания Алексей Островский, исходя из создавшейся ситуации, на первое место выходит профилактика коронавирусной инфекции. В первую очередь речь идёт о жестком соблюдении санэпидмер безопасности и вакцинации.

«Вакцинация остаётся единственным способом обезопасить себя и своих родных от стремительного распространения ковида, новые штаммы которого становятся всё агрессивнее и опаснее. За последние две недели её темпы у нас увеличились почти в 4 раза - сейчас регион занимает 32-е место среди всех субъектов федерации», - отметил губернатор.

В настоящее время в Смоленской области продолжают работу 37 стационарных пунктов вакцинации и 4 мобильных прививочных пункта. По состоянию на 1 ноября, полностью завершили вакцинацию более 302 тысяч смолян. В нерабочие дни за сутки прививаются около тысячи граждан.

Напомним, что с 28 октября на территории региона действуют нерабочие дни, в дополнение к ранее установленнымуказом Президента России Владимира Путина. Их главная цель - избежать полного локдауна.

«Рассчитываем, что принимаемые меры, которые были введены нами после многочисленных консультаций с федеральными и региональными экспертами, в первую очередь Роспотребнадзором и Минздравом и рекомендаций с их стороны, позволят нам стабилизировать ситуацию в регионе и снизить темпы прироста заболеваемости и смертности, сохранив тем самым самое главное - здоровье и жизнь смолян. Это наш главный приоритет», - подчеркнул губернатор.

Алексей Островский вновь призвал смолян беречь себя и не пренебрегать мерами безопасности: «Убедительно прошу тех смолян, кто ещё этого не сделал, задуматься о вакцинации, всех без исключения - соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а наших глубокоуважаемых бабушек и дедушек - минимизировать посещение общественных мест и по возможности соблюдать режим самоизоляции. Здоровье каждого - это здоровье всех. Берегите себя!».