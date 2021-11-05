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Здоровье5 ноября 2021 11:20

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 ноября: более 308 тысяч человек завершили вакцинацию

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 5 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Полностью завершили вакцинацию более 308 тысяч смолян.

Полностью завершили вакцинацию более 308 тысяч смолян.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки коронавирусом заразились 596 смолян, общее число заболевших достигло 64 737.

Не справились с осложнениями 9 человек, 1 961 – ушли из жизни за все время пандемии. По данным столичного Оперштаба, выздоровели и выписались 48 887 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 16 797 человек, из них 14 833 – в режиме самоизоляции, 1 964 – в стационаре.

Полностью завершили вакцинацию более 308 тысяч смолян. Первую прививку сделали свыше 340 тысяч человек.

Ранее в материале «КП»:

Кто рискует заболеть повторно и сколько уколов вакцины спасут от коронавируса. Эксперт Артем Гиль назвал категории людей, которым может потребоваться многократная вакцинация от коронавируса.

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