Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 8 ноября: 595 человек заразились за сутки

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 595 жителей региона. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 595 жителей региона. Положительный диагноз получили 66 527 смолян с начала пандемии.

По данным регионального Оперштаба, умерли 9 человек за последние сутки. Всего 1 987 случаев с летальным исходом зафиксировано на территории Смоленской области. Успешно справились с болезнью 49 333 смолян, 153 – выздоровели за сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутками ранее в общей сложности под медицинским наблюдением находились 14 929 – на самоизоляции, 1 937 - в стационаре.

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