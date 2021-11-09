Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 9 ноября: в регионе снизилась суточная заболеваемость

По данным столичного Оперштаба, за сутки диагноз подтвердился у 588 смолян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным столичного Оперштаба, за сутки диагноз подтвердился у 588 смолян. Всего 67 115 случаев зафиксировано в Смоленской области с начала пандемии.

Число выздоровевших на данный момент составляет 49 492. За сутки успешно справились с болезнью 159, ушли из жизни 8 человек. Всего 1 995 жителей региона погибли от осложнений COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 17 048 человек, из них 1 995 – в стационаре, 15 053 – на самоизоляции.

Полностью завершили вакцинацию более 313 551 смолян. Первым компонентом привито 345 665 человек.

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