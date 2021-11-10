Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 10 ноября: в регионе завершился период нерабочих дней

За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 593 смолян. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Благодаря введенным ранее ограничительным мерам Смоленская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19. Последние 10 дней количество заболевших ежедневно фиксируется на равнозначном уровне – от 595 до 599 человек. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 593 смолян. Общее число заболевших, по данным столичного Оперштаба, составляет 67 708.

За сутки выздоровели 176 человек, не справились с болезнью – 5. Всего 2 000 случаев с летальным исходом зафиксировано с начала пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 17 474 человека, из них 15 447 – в режиме самоизоляции, 2 027 – в стационаре. Полностью завершили вакцинацию более 315 903 жителей региона.

9 ноября Алексей Островский озвучил решение о нецелесообразности продления нерабочих дней на территории Смоленской области. По словам губернатора, ограничения могут быть не только возобновлены, но и усилены в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Читай также:

Почему после нерабочих дней в России продолжает расти смертность от ковида. Есть ли эффект от «ковикул» и что нужно делать сейчас, рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Ранее в материале «КП»:

Коронавирус в мире на сегодня, 10 ноября 2021 года. Самые последние новости и статистика по коронавирусу в мире на сегодня, 10 ноября 2021 года – в подборке «КП».