Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье11 ноября 2021 11:54

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 11 ноября: за сутки диагноз подтвердился у 578 человек

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 11 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
За сутки диагноз подтвердился у 578 человек.

За сутки диагноз подтвердился у 578 человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

578 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Смоленской области за последние сутки. Всего 68 286 человек заболели с начала пандемии.

Статус «экс-пациента» получили 49 853 жителя региона. За прошедшие сутки выздоровели 185 смолян. На справились с коронавирусом 4 человека, 2 004 ушли из жизни за всё время пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 17 794 человека, из них 15 800 – в режиме самоизоляции, 1 994 – в стационаре.

Читай также:

«Игра в коронавирус»: ученые поняли, что заставляет людей не верить в реальность пандемии. Психолог объяснила феномен конспирологического ковидного «заговора».

Ранее в материале «КП»:

Коронавирус в мире на сегодня, 11 ноября 2021 года: В Европе резко выросла смертность от COVID-19. Самые последние новости и свежая статистика по коронавирусу в мире – в ежедневной подборке «КП».

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Смоленске 2021: последние новости