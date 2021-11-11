Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 11 ноября: за сутки диагноз подтвердился у 578 человек

За сутки диагноз подтвердился у 578 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

578 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Смоленской области за последние сутки. Всего 68 286 человек заболели с начала пандемии.

Статус «экс-пациента» получили 49 853 жителя региона. За прошедшие сутки выздоровели 185 смолян. На справились с коронавирусом 4 человека, 2 004 ушли из жизни за всё время пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 17 794 человека, из них 15 800 – в режиме самоизоляции, 1 994 – в стационаре.

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