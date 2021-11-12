Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 ноября: 577 человек заразились за сутки

577 смолян заразились за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки коронавирусом заразились 577 смолян, общее число заболевших достигло 68 863.

По данным столичного Оперштаба, не справились с осложнениями заболевания 5 человек, 2 009 – ушли из жизни за все время пандемии. Выздоровели и выписались 50 039 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в общей сложности под медицинским наблюдением находились 17 708 человек, из них 15 722 – в режиме самоизоляции, 1 986 – в стационаре.

11 ноября были внесены очередные изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности». В первую очередь они коснулись организаций общественного питания. На них распространяется требование оказывать услуги посетителям только при предъявлении одной из медицинских справок и документа, удостоверяющего личность. Ранее введенные ограничения на территории региона сохраняются.

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