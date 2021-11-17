Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 17 ноября: 579 человек заразились за сутки

За последние сутки коронавирусом заразились 579 смолян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки коронавирусом заразились 579 смолян, общее число заболевших достигло 71 748.

Не справились с осложнениями 8 человек, 2 045 – ушли из жизни за все время пандемии. По данным столичного Оперштаба, выздоровели и выписались 50 968 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 17 156 человек, из них 15 217 – в режиме самоизоляции, 1 939 – в стационаре.

Полностью завершили вакцинацию более 330 тысяч смолян. Первую прививку сделали свыше 363 тысяч человек.

Ранее в материале «КП»:

У заболевших ковидом QR-код аннулируется. Новый – только после выздоровления. Минздрав уточнил сроки действия цифровых пропусков для вакцинированных и перенесших коронавирусную инфекцию.

Читай также:

Ковид вне политики: Три четверти россиян выступили за объединение международных усилий в борьбе с пандемией. Россияне считают правильным сделать все лекарства и вакцины от коронавируса общедоступными.