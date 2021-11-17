Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 17 ноября: 579 человек заразились за сутки

За последние сутки коронавирусом заразились 579 смолян.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки коронавирусом заразились 579 смолян, общее число заболевших достигло 71 748.
Не справились с осложнениями 8 человек, 2 045 – ушли из жизни за все время пандемии. По данным столичного Оперштаба, выздоровели и выписались 50 968 жителей региона.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 17 156 человек, из них 15 217 – в режиме самоизоляции, 1 939 – в стационаре.
Полностью завершили вакцинацию более 330 тысяч смолян. Первую прививку сделали свыше 363 тысяч человек.
Ранее в материале «КП»:
У заболевших ковидом QR-код аннулируется. Новый – только после выздоровления. Минздрав уточнил сроки действия цифровых пропусков для вакцинированных и перенесших коронавирусную инфекцию.
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