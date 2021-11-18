Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 18 ноября: за сутки «ковид-положительный» статус получили 580 человек

Вторую прививку сделали более 332 тысяч смолян. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки «ковид-положительный» статус получили 580 жителей Смоленской области. С начала пандемии зафиксировано 72 328 случаев заражения.

Не справились с «послековидными» осложнениями 9 человек, всего 2 054 погибли. Экс-пациентами стали 51 184 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 16 947 человек, из них 15 018 – на самоизоляции, 1 929 – в стационаре.

В регионе продолжается вакцинация населения. На данный момент поступило 437 775 компонентов вакцины. Вторую прививку сделали более 332 тысяч смолян.

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