Для бодрости духа. Маленьким пациентам детской больницы передали игрушки

Фото: smolensk.er.ru

В Смоленской областной детской клинической больнице маленький праздник. Для ребят привезли две коробки с новыми игрушками, раскрасками и книгами. «Мама, смотри, какой конструктор», – четырехлетний Дима ведет маму в палату.

Фото: smolensk.er.ru

Для детей, находящихся в стационаре, любое событие, выходящее за рамки процедур и уколов, праздник: акция сторонников «Единой России» «Коробка храбрости» – одно из таких. В Смоленской области она проводится вместе с Центром поддержки гражданских инициатив при участии секретаря Смоленского реготделения партии Игоря Ляхова.

По словам председателя совета сторонников в Смоленской области Андрея Ширяева, положительные эмоции от подарков хотя бы немного отвлекут детей от болезни. «Акция «Коробка храбрости» призвана отвлечь ребят от болезненных процедур. Мы постарались немножко согреть их вниманием и теплом. Конечно, хочется, чтобы все ребята поскорее пошли на поправку и вернулись домой, к своим семьям», – поделился Андрей Ширяев.

Фото: smolensk.er.ru

Сбор игрушек и канцелярских принадлежностей для ребят из больницы был объявлен в начале ноября, и вот две большие коробки уже радуют маленьких пациентов. В акции приняли участие волонтеры, депутаты Смоленского городского Совета, сторонники «Единой России», Смоленское городское отделение партии и неравнодушные смоляне.

Фото: smolensk.er.ru

«Каждый родитель знает, что не так просто убедить ребенка принять лекарство, а уж тем более сделать укол. Мы, в преддверии праздника – Дня ребенка, постарались создать теплую и уютную обстановку, чтобы и докторам было проще выполнять свою главную работу – лечить наших детей», - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Смоленском городском Совете Николай Шумейко.

Фото: smolensk.er.ru

И родители и медицинский персонал отмечают значимость таких маленьких событий во время лечения ребят.

Фото: smolensk.er.ru

«У нас находятся дети разных возрастов, от 0 до 18 лет, во время госпитализации они нуждаются не только в лечебно-диагностических мероприятиях, но и в досуге. Конечно, такие акции имеют очень большое значение. Благодарны всем, кто принял участие», – отметила и.о. главного врача Смоленской областной детской клинической больницы Лидия Аверченкова. Добрая акция прошла с соблюдением всех норм безопасности во время коронавируса.

Напомним, Центр поддержки гражданских инициатив «Единой России» совместно с Центром корпоративного волонтерства «ДаДобро» организует акцию «Коробка храбрости» третий год подряд. В 2020 году удалось собрать более 14 тыс. подарков. В этом году боксы появились в 106 детских медицинских учреждениях в 51 регионе страны.