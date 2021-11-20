Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 ноября: 572 человека заразились за сутки

За последние сутки заразились 572 человека.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Всего 73 477 случаев заражения коронавирусом выявлено в Смоленской области. За последние сутки заразились 572 человека. Лидируют по заболеваемости Сафоновский, Рославльский и Гагаринский районы.
Общее число выздоровевших составляет 51 729. Погибли 2 068 смолян, из них 8 – за сутки.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Более 337 тысяч человек завершили вакцинацию против COVID-19.
Сутки ранее под медицинским наблюдением в стационаре находились 16 470 человек, из них 14 586 – в режиме самоизоляции, 1 884 – в стационаре.
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