Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 ноября: 476 человек заразились за сутки

Общее число заболевших в Смоленской области составляет 76 651 с начала пандемии. Фото: Олег УКЛАДОВ

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизировалась. Общее число заболевших в Смоленской области составляет 76 651 с начала пандемии. За прошедшие сутки выявили 476 новых случаев заражения.

От осложнений COVID-19 за сутки погибли 8 человек. Всего 2 108 не справились с болезнью, сообщили в региональном Оперштабе. Статус «экс-пациента» получили 53 793 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее с подтверждённым диагнозом в стационаре находились 1 725 человек, 12 834 – в режиме самоизоляции

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