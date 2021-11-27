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Здоровье27 ноября 2021 8:40

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 ноября: 2 115 человек погибли с начала пандемии

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 27 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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За последние сутки на территории Смоленской области зафиксировали 425 новых случаев заражения COVID-19.

За последние сутки на территории Смоленской области зафиксировали 425 новых случаев заражения COVID-19.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки на территории Смоленской области зафиксировали 425 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших достигло 77 076.

По данным столичного Оперштаба, за сутки статус «экс-пациента» получили 419 человека. Не справились с осложнениями 7 смолян, за все время пандемии жертвами коронавируса стали 2 115 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 14 291 человек, из них 12 593 – на самоизоляции, 1 698 - в стационаре.

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