Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 ноября: 2 115 человек погибли с начала пандемии

За последние сутки на территории Смоленской области зафиксировали 425 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки на территории Смоленской области зафиксировали 425 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших достигло 77 076.

По данным столичного Оперштаба, за сутки статус «экс-пациента» получили 419 человека. Не справились с осложнениями 7 смолян, за все время пандемии жертвами коронавируса стали 2 115 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 14 291 человек, из них 12 593 – на самоизоляции, 1 698 - в стационаре.

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