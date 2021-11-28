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Здоровье28 ноября 2021 8:45

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 ноября: более 350 тысяч человек завершили вакцинацию

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 28 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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За сутки «ковид-положительный» статус получили 372 жителя Смоленской области.

За сутки «ковид-положительный» статус получили 372 жителя Смоленской области.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки «ковид-положительный» статус получили 372 жителя Смоленской области. С начала пандемии зафиксировано 77 448 случаев заражения.

Не справились с осложнениями 7 человек, всего 2 122 погибли. Экс-пациентами стали 54 614 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В регионе продолжается вакцинация населения. На данный момент поступило 494 725 компонентов вакцины. Вторую прививку сделали более 352 тысяч смолян.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 14 247 человек, из них 12 594 – в режиме самоизоляции, 1 653 – в стационаре.

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Ранее в материале «КП»:

Перестанут ли работать вакцины, лекарства и тесты на коронавирус: известный ученый оценил, чем может грозить человечеству «южноафриканский монстр». Самые тревожные вопросы мы разобрали с доктором биологических наук, заведующим лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергеем Нетесовым.

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