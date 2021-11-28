Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 ноября: более 350 тысяч человек завершили вакцинацию

За сутки «ковид-положительный» статус получили 372 жителя Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки «ковид-положительный» статус получили 372 жителя Смоленской области. С начала пандемии зафиксировано 77 448 случаев заражения.

Не справились с осложнениями 7 человек, всего 2 122 погибли. Экс-пациентами стали 54 614 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В регионе продолжается вакцинация населения. На данный момент поступило 494 725 компонентов вакцины. Вторую прививку сделали более 352 тысяч смолян.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 14 247 человек, из них 12 594 – в режиме самоизоляции, 1 653 – в стационаре.

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