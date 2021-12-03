Игорь Ляхов: «Люди приходят к нам, когда им действительно трудно»

Секретарь реготделения «Единой России», председатель облдумы провел прием граждан в честь дня рождения партии в Сафоновском районе. Фото: smolensk.er.ru.

Встреча с жителями прошла 1 декабря в рамках декады приемов граждан, приуроченной к 20-летию партии «Единая Россия». Жители затронули несколько важных социальных тем. Прием прошел совместно с депутатом облдумы Александром Станьковым.

Жилье для врача требует ремонта

Первой на прием пришла Марина Андреевна, врач-невролог Сафоновской центральной районной больницы. У женщины возникли проблемы с получением как молодому специалисту качественного служебного жилья. Марине Андреевне предложили две квартиры на выбор, но обе оказались в плохом состоянии.

«Я прошу оказать помощь в ремонте, потому что у меня недостаточно для этого средств», – пояснила врач.

Марина Андреевна родом из деревни Пушкино Сафоновского района. Окончила Витебский медицинский университет, но решила вернуться на малую родину. Сейчас она исполняет обязанности заведующей неврологическим отделением больницы. При огромном дефиците медицинских кадров такие специалисты на вес золота. Игорь Ляхов пообещал помочь решить проблему: «Мы должны делать все, чтобы молодые кадры оставались у нас, а не уезжали в Москву и другие регионы. Одно из важнейших условий – жилье. Совместно с депутатами областной думы и главой района Александром Лапиковым будем искать возможность помочь благоустроить квартиру, чтобы спокойно жить и работать».

Возрождение картинга на Смоленщине

Ольга Александровна обратилась к Игорю Ляхову с другим вопросом – женщина переживает из-за закрытия клуба по картингу в Дорогобужском районе, где 10 лет ее сын вместе с другими детьми тренировался. Но летом этого года руководство автодрома отказало спортсменам в предоставлении площадки для занятий. Заслуженный тренер Сергей Павлов был вынужден уволиться из Дома детского творчества в Дорогобуже, к которому относился клуб. Женщина попросила обратить внимание на проблему и возобновить работу клуба по картингу, так как за эти годы и дети, и взрослые спортсмены показывали очень хорошие результаты.

«Полностью разделяю вашу обеспокоенность. Развитие детского спорта – одно из направлений работы «Единой России». Секцию нужно возродить, так как в этом очень заинтересованы и родители, и дети. Тем более картинг всегда был визитной карточкой Сафонова и Дорогобужа», – отметил Игорь Ляхов.

Труженик тыла: доказать нельзя получить

Также Ольга Александровна затронула на встрече и личную наболевшую тему. Ее родная бабушка, Галина Яковлевна Левченкова, которой в этом году исполнилось 92 года, вот уже несколько лет не может добиться статуса труженика тыла. Она родилась в деревне Белавка Дорогобужского района. В 1943 году после оккупации помогала восстанавливать колхоз имени Чкалова. Свой трудовой путь продолжила съемщицей-укладчицей на кирпичном заводе, посветив этой работе 30 лет жизни. Внучка Галины Яковлевны несколько раз обращалась в различные инстанции, чтобы добиться для бабушки статуса труженика тыла, но получала отказ из-за недостатка доказательств.

Фото: smolensk.er.ru.

«Мы обратились в прокуратуру. Они направили иск в суд. Шансов выиграть дело у нас немного, так как уже нет в живых свидетелей тех событий. Но для нее очень важно добиться этого статуса. Ведь она действительно большая труженица и пример для современного поколения», – рассказывает Ольга Александровна.

Игорь Ляхов предложил привлечь внимание общественности к этой ситуации, что может послужить дополнительным аргументом при рассмотрении дела в суде: «Вопрос очень важный. Мы понимаем, что поколение, пережившее войну, однозначно трудилось, восстанавливало экономику. Очевидно, что 92-летняя Галина Яковлевна работала после оккупации. На ее плечах и плечах ее сверстников лежала тяжелая ноша. Хочу поблагодарить сотрудников районной прокуратуры за то, что подали иск в суд о присвоении статуса. Надеюсь, что судьи разберутся в этом деле внимательно и справедливость восторжествует».

Восстановление дотов вдоль Днепра

На приеме граждан была затронута важная патриотическая тема. В 2021 году исполнилось 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. По этому случаю краеведы из Сафонова организовали экспедицию по Днепру, в местах, где проходила линия обороны, и нашли более 10 заброшенных дотов.

«Половина из них взорвана. Уцелевшие оборонительные сооружения находятся в плачевном состоянии. Многие превращены в помойку, а ведь это места памяти», - рассказал краевед Андрей Егорченков.

В ходе беседы Игорь Ляхов заверил, что в рамках партийных проектов «Связь поколений» и «Доброхоты» несколько дотов обязательно будут приведены в порядок: «Мы должны хранить нашу историю, память о героях, которые даровали нам жизнь».

Всего во время встречи было рассмотрено порядка десяти обращений. По каждому из них выработан план действий. Как отметил секретарь регионального отделения «Единой России», жители приходят на прием к депутатам, когда им действительно трудно. Нужно обязательно поддерживать людей и оказывать необходимую помощь.