Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 ноября: суточная заболеваемость продолжает снижаться

За прошедшие сутки заразились 334 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Смоленской области количество выздоровевших смолян превысило число новых случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки заразились 334 человека. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 77 782.

По данным столичного Оперштаба, за сутки выздоровели 414 смолян. Не справились с осложнениями 6 человек, всего 2 128 случаев с летальным исходом зафиксировано в регионе.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности под медицинским наблюдением находятся 13 843 человека, из них 12 254 – в режиме самоизоляции, 1 589 – в стационаре.

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