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Здоровье29 ноября 2021 8:48

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 ноября: суточная заболеваемость продолжает снижаться

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 29 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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За прошедшие сутки заразились 334 человека.

За прошедшие сутки заразились 334 человека.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Смоленской области количество выздоровевших смолян превысило число новых случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки заразились 334 человека. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 77 782.

По данным столичного Оперштаба, за сутки выздоровели 414 смолян. Не справились с осложнениями 6 человек, всего 2 128 случаев с летальным исходом зафиксировано в регионе.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности под медицинским наблюдением находятся 13 843 человека, из них 12 254 – в режиме самоизоляции, 1 589 – в стационаре.

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Коронавирус в мире на сегодня, 29 ноября 2021 года: Штамм "Омикрон" шагает по планете. Собрали последние новости и статистику по коронавирусу в мире на сегодня, 29 ноября 2021 года.

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