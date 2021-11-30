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Здоровье30 ноября 2021 8:40

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 ноября: 332 человека заразились за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 30 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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За сутки выявлено 332 новых случая заражения.

За сутки выявлено 332 новых случая заражения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эпидситуация в регионе стабилизировалась. Последние несколько дней суточный прирост инфицированных снижается. За сутки выявлено 332 новых случая заражения, общее число заболевших составляет 78 114.

Выздоровели 432 человека, погибли 8 смолян. Всего 2 136 жителей региона не справились с заболеванием с начала пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 13 712 человек, из них 12 140 – в режиме самоизоляции, 1 572 – в стационаре.

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