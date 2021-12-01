Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 декабря: более 33% коечного фонда свободно

За сутки диагноз подтвердился у 333 человек.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На протяжении нескольких последних недель фиксируется ежедневное снижение темпов прироста заболеваемости и параллельно с этим отмечается рост числа выздоровевших от ковида. За сутки диагноз подтвердился у 333 человек. Общее число заболевших достигло 78 447.
Выздоровели 464 жителя региона, всего 55 924 успешно справились с болезнью. За сутки погибли 9 смолян, 2 145 случаев с летальным исходом зафиксировано в регионе с начала пандемии.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Наметилась тенденция по высвобождению коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом. Чуть более 33% коечного фонда (814 коек) свободно. Сутками ранее в стационаре находились 1 613 смолян, 11 644 – в режиме самоизоляции.
Первую прививку сделали более 392 тысяч человек, свыше 354 тысяч – полностью завершили вакцинацию.
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