Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 декабря: 287 человек заразились за сутки

По данным столичного Оперштаба, успешно справились с коронавирусом 510 смолян. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На протяжении нескольких последних недель фиксируется ежедневное снижение темпов прироста заболеваемости. За сутки диагноз подтвердился у 287 человек, общее число заболевших составляет 79 039.

По данным столичного Оперштаба, успешно справились с коронавирусом 510 смолян. Также на территории региона зафиксировали 8 случаев с летальным исходом, всего 2 161 человек стали жертвами COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 12 497 человек, из них 10 970 – в режиме самоизоляции, 1 527 – в стационаре.

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