Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 4 декабря: коллективный иммунитет в регионе составляет 51,4%

Полностью завершили вакцинацию 362 021 жителей региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизировалась. Общее число заболевших в Смоленской области составляет 79 290 с начала пандемии. За прошедшие сутки выявили 251 случай заражения.

От осложнений COVID-19 погибли 9 человек. Всего 2 170 не справились с болезнью, сообщили в региональном Оперштабе. Статус «экс-пациента» получили 57 523 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 12 194 человека, из них 10 690 – в режиме самоизоляции, 1 504 – в стационаре.

Коллективный иммунитет на данный момент составляет 51,4%, полностью завершили вакцинацию 362 021 жителей региона.

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