Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 декабря: 2 235 человек погибли с начала пандемии

За сутки коронавирусом заразились 223 жителя Смоленской области.
Фото: Олег УКЛАДОВ
За сутки коронавирусом заразились 223 жителя Смоленской области. Общее число на данный момент составляет 81 185.
По данным столичного Оперштаба, успешно справились с заболеванием 61 979 человек. Погибли от осложнений 2 235, из них 6 – за прошедшие сутки.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Под медицинским наблюдением находятся 8 857 человек, из них 7 619 – на самоизоляции, 1 238 – в стационаре. Коллективный иммунитет в регионе составляет 55,7%.
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