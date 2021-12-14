Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 14 декабря: коллективный иммунитет в регионе составляет 54,3%

Общее число случаев заражения коронавирусом в Смоленской области составляет 81 416. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общее число случаев заражения коронавирусом в Смоленской области составляет 81 416. По данным столичного Оперштаба, за последние сутки диагноз подтвердился у 231 жителя региона.

Количество выздоровевших на текущий момент – 62 394 человека. Также на территории региона зафиксировано 2 244 случая с летальным исходом, из них 9 – за минувшие сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 8 826 человек, из них 7 549 – в режиме самоизоляции, 1 277 – в стационаре.

Первым компонентом привиты 411 940 человек. Полностью завершили вакцинацию 381 676. Коллективный иммунитет в регионе составляет 54,3%.

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