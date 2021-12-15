Евгений Рудак: «Коммунальным службам следует быть готовыми к работе в сложных погодных условиях»

Фото: Смоленский городской Совет.

Возглавляющий профильную комиссию Евгений Рудак подчеркнул, что коммунальным службам следует быть готовыми к сложным погодным условиям.

«В середине прошлой зимы, во время сильных снегопадов, город не справлялся и буквально был завален снегом, так как выпало слишком большое количество осадков. Очень сложно было, техники не хватало, пришлось даже обращаться за помощью к представителям бизнеса, различным частным компаниям и привлекать их ресурсы для уборки. Важно сделать все возможное, чтобы не допустить повторения ситуации, которая сложилась прошлой зимой», – подчеркнул Евгений Рудак.

Напомним, депутаты Смоленского городского Совета следили за ситуацией в режиме онлайн, а также присоединились к субботникам и направили личную спецтехнику для решения проблемы. По мнению городских парламентариев, зимнее содержание города требует системного подхода, поэтому ситуация продолжит оставаться на контроле.

Особое внимание на заседании комиссии по вопросам городского хозяйства уделили анализу работы МБУ «СпецАвто», в зоне ответственности которого приведение в порядок наибольшего количества территорий. Сейчас учреждение работает в две смены.

«Основная уборка – вывоз снега с улиц города – осуществляется в основном в ночное время. Днем проводим подготовку дорожного полотна, если есть сужение, стараемся расширить дорожную часть», – проинформировал депутатов исполняющий обязанности генерального директора МБУ «СпецАвто» Михаил Ермаков.

В праздники, по словам его словам, спецтехника будет работать в максимально интенсивном режиме.

«Коллектив предупрежден, что в случае экстренной ситуации нужно будет выйти на работу большему количеству водителей, мы готовы», - заверил Михаил Ермаков.

Депутатам сообщили, что к середине декабря со смоленских дорог вывезено более 6000 кубометров снега и израсходована примерно восьмая часть имеющегося объема песко-соляной смеси.