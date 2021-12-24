Смоленский регион МЖД подвел итоги работы в 2021-м году. Фото: МЖД.

– 2021 год для железнодорожников столичной магистрали был особенно непростым. Дорога работала в условиях пандемии. Однако, благодаря профессионализму и ответственности, железнодорожникам удалось успешно выполнить все поставленные задачи. Смоленские железнодорожники внесли весомый вклад в развитие железных дорог России, была обеспечена устойчивая работа железнодорожного транспорта, организованы надежные пассажирские и грузовые перевозки, – сказал Юрий Базаров.

Москва – Минск через Смоленск

Заместитель начальника МЖД подчеркнул, что сегодня смолянам и москвичам, туристам и бизнесменам, предоставлен широкий выбор, как по времени отправления «Ласточек», так и по уровню комфорта. Скоростные поезда повысили транспортную мобильность пассажиров, привлекательность туристских поездок в древний русский город Смоленск, а также транспортную доступность Смоленского региона для потенциальных инвесторов.

Смоленский регион МЖД подвел итоги работы в 2021-м году. Фото: МЖД.

С 30 апреля «Ласточка» связала ежедневным скоростным маршрутом две столицы – Москву и Минск. Две пары новых международных электропоездов «Ласточка» Москва - Минск следуют через Смоленск. Таким образом, смоляне могут еще быстрей отправиться из Смоленска в Москву и в Минск.

«Если «Ласточка» Смоленск – Москва позволяет преодолеть расстояние от Смоленска до столицы всего за четыре часа, то скоростной поезд Минск – Москва домчит из Смоленска в Москву за 3 часа 40 минут, а время в пути от Смоленска до Минска – 3 часа 10 минут», – пояснил Юрий Базаров.

Развитие инфраструктуры – обеспечение безопасности

Юрий Базаров отметил, что на Московской железной дороге путевым работам, направленным на обеспечение безопасности и надежности перевозок, всегда уделяется повышенное внимание.

– В Смоленском регионе МЖД в ходе ремонтно-путевой кампании 2021 года железнодорожники отремонтировали 30 километров путей, заменили 21 стрелочный перевод. Наиболее масштабные работы были выполнены на участке Можайск - Бородино - Уваровка - Гагарин Белорусского направления. Кроме того, в Смоленском регионе МЖД отремонтировано 25 железнодорожных переездов, – сообщил Юрий Базаров и напомнил, что ремонт проводился в период специальных технологических «окон», при разработке которых железнодорожники приняли все меры, чтобы изменения в расписании поездов были минимальными.

Реконструкция пешеходного перехода в областном центре

В сентябре в Смоленске была завершена реконструкция пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе улицы Ново-Ленинградская. Ежесуточно на этом участке курсируют около ста пассажирских и грузовых составов.

Одноуровневый переход теперь оснащен автоматической светозвуковой сигнализацией, предупреждающей о приближении поезда. Для безопасности и удобства пешеходов уложен резинокордовый настил, обновлена система освещения, знаки и плакаты безопасности.

«Новая система оповещения позволяет заблаговременно узнавать о приближении поезда и повысила безопасность пешеходов во время перехода железной дороги», – отметил Юрий Базаров.

Исторический облик и современные технологии

Для многих людей путь в большую жизнь начинался с железной дороги. Со станции Гжатск Юрий Алексеевич Гагарин в августе 1949 года уехал учиться в Москву. В 1968 году станция была переименована в его честь. В этом году страна отметила юбилейную дату – 60-летие первого полета человека в космос – нашего земляка Юрия Гагарина. К этому знаменательному событию железнодорожники реконструировали вокзал станции Гагарин.

«Железнодорожники не только сохранили историческую ценность вокзала, но и сделали всё, чтобы вокзал отвечал всем современным стандартам качества обслуживания пассажиров», – подчеркнул заместитель начальника МЖД Юрий Базаров.

Реконструкция затронула основные элементы здания: обновлена крыша, внешняя отделка, напольное покрытие и стены, отреставрирована лепнина на фасаде и внутри здания, установлена новая подсветка здания. Полностью обновлена экспозиция вокзального музея, посвященная жизненному пути Юрия Гагарина. Центральное место в обновленном зале ожидания занимает художественное панно, раскрывающее тему первого полета человека в космос. Проведена реконструкция не только вокзала, но и привокзальной территории. На платформах и привокзальной площади уложена гранитная плитка, установлены специальные модули, где можно укрыться от осадков, системы навигации и освещения.

Подводя итоги года, Юрий Базаров выразил уверенность, что железнодорожники успешно справятся со своими основными задачами по безопасной и бесперебойной перевозке пассажиров и грузов по стальным магистралям России и в предстоящем 2022-м году.