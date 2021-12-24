ООО «Транснефть – Балтика» передало 8 жилых домов Починковскому району Смоленской области. Фото предоставлено героем публикации.

ООО «Транснефть – Балтика» на безвозмездной основе передало 8 жилых домов администрации Починковского района Смоленской области.

Комплекс домов расположен в г. Починке, в общей сложности в них размещается 64 квартиры: по 16 трехкомнатных и однокомнатных, а также 32 двухкомнатных. Жилой комплекс был введен в эксплуатацию в декабре 2013 года в ходе реализации проекта строительства Балтийской трубопроводной системы-2 (БТС-2), которая связала нефтепровод «Дружба» с портом Усть-Луга в Ленинградской области.

После передачи домов в 59 свободных квартир, не занятых работниками предприятия, въедут жители Починковского городского поселения, нуждающиеся в жилье, по договорам социального найма. Дома передаются вместе с движимым имуществом – мебелью и бытовой техникой, - а также внутренними сетями коммуникации, системами газоснабжения и подъездной дорогой.

«ООО «Транснефть – Балтика» всегда активно участвует в жизни регионов, в которых осуществляет деятельность. Это не только создание новых рабочих мест, развитие экономики, но и благотворительность. Компания помогает ветеранским организациям, школам, больницам, другим важным социальным учреждениям. Мы рады, что при нашей поддержке многие жители Починка, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут заселиться в комфортные, качественные квартиры», - сказал генеральный директор ООО «Транснефть – Балтика» Владимир Радов.