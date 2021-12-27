Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 декабря: 199 человек заразились за сутки

За последние сутки в Смоленской области зафиксировали 199 случаев заражения коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки на территории Смоленской области зафиксировали 199 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся COVID-19 смолян составляет 84 283.

По данным столичного Оперштаба, выздоровели 69 411 жителей региона. За сутки погибли 8 человек, за все время пандемии не справились с заболеванием 2 338 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

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