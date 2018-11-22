22 Нояб. 08:11 2018-11-22T08:26:05+03:00

41-летний житель Уфы пропал больше двух месяцев назад

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В Смоленске идут поиски 41-летнего Сергея Демкина, сообщает ПСО «Сальвар». Мужчину в последний раз видели 17 сентября в Уфе, после чего он перестал выходить на связь. Поисковики считают, что Сергей Викторович может находиться на территории нашего региона.

Пропавший мужчина ростом 176 см, нормального телосложения, волосы черные с проседью, широкие темные брови и голубые глаза. В день исчезновения был одет в спортивный костюм и кроссовки.

В Смоленске ищут мужчину из Башкортостана. ФОТО: ПСО «Сальвар».

Добровольцы уже приступили к поиску. Если кому-то из смолян что-либо известно о судьбе Сергея Демкина или мужчины, похожего на него, просьба поделиться информацией по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.