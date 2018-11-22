В Ярцево из горящей квартиры спасли человека

22 Нояб. 08:40 2018-11-22T09:46:59+03:00

ЧП произошло около пяти часов дня 21 ноября на улице Энтузиастов

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Огнеборцы вынесли из горящей квартиры женщину 1937 года рождения и потушили пламя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Возгорание произошло в жилом доме на улице Энтузиастов в Ярцево.

- На место происшествия выезжали автолестница, две автоцистерны и 9 огнеборцев. В квартире огнем поврежден пол, полностью сгорели пастельные принадлежности. Пострадавшая женщина с ожогами ног доставлена в больницу, - рассказали представители ведомства.

Одна из версий случившегося - электротехническая.