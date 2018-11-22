2018-11-22T08:57:08+03:00
Происшествия

Смолянин избил приятеля бейсбольной битой из-за ревности

Выяснение отношений между мужчинами закончилось возбуждением уголовного дела
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянин избил приятеля бейсбольной битой из-за ревности. ФОТО: pixabay.comСмолянин избил приятеля бейсбольной битой из-за ревности. ФОТО: pixabay.com
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Житель областного центра избил своего знакомого бейсбольной битой. Причиной такого поведения мужчины стала ревность, рассказали в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

Ссора, переросшая в избиение, произошла в квартире потерпевшего. После задержания, ранее судимый 32-летний смолянин во всем признался и пояснил, что не мог сдержать обиду.

Теперь за чрезмерные чувства ему придется ответить по закону. Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ревнивому смолянину грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее «КП-Смоленск» писал о ссоре, которая также могла закончиться трагедией. Мужчина угрожал знакомой выстрелить в нее из винтовки.

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