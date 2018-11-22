2018-11-22T09:17:25+03:00
Спорт

В Ершичах открыли две спортплощадки

Жители поселка смогут играть в футбол, баскетбол и заниматься на тренажерах
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Ершичах открыли две спортплощадки. ФОТО:smolensk.er.ruВ Ершичах открыли две спортплощадки. ФОТО:smolensk.er.ru
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Две спортивные площадки открылись в поселке Ершичи Смоленской области, сообщает smolensk.er.ru. Теперь местные жители могут играть в футбол, баскетбол и заниматься на тренажерах. Мечты жителей поселка осуществились благодаря проекту «Единой России» «Детский спорт».

Директор школы Светлана Орлова отметила, что ранее в поселке довольно остро стояла проблема занятия спортом, так как в местной школе нет спортивного зала в школе. Теперь вопрос закрыт.

Глава поселка Константин Серенков признается, технически было непросто провести установку площадки. Однако благодаря поддержке партии спортивные объекты возвели за два месяца.

В пресс-службе партии отмечают, что благодаря проекту партии «Детский спорт» в Смоленской области в 2018 году отремонтировано шесть спортивных залов и построены две площадки. Проект продолжит свою работу и в 2019-м.

Напомним, открытие спортплощадок не первое обновление поселка. Ранее здесь в рамках проекта «Единой России» «Детские сады – детям» был построен детский сад. А в школе, после обращения родителей учеников к спикеру регионального парламента Игорю Ляхову, были установлены теплые туалеты, которые раньше располагались на улице.

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