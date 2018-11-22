ДТП на «дамбе» в Смоленске остановило трамваи

22 Нояб. 09:43 2018-11-22T10:39:39+03:00

На «дамбе» в Смоленске произошло страшное ДТП. ФОТО: drive2_smolensk

Около 8 утра 22 ноября на Нахимова столкнулись два легковых автомобиля

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Страшная авария произошла на «дамбе» в Смоленске утром 22 ноября. Недалеко от школы №8 столкнулись два легковых автомобиля. Обе машины вылетели на трамвайные пути: одна вылетела на встречный путь, другая повисла на бордюре, сообщает drive2_smolensk.

На месте происшествия работала бригада медиков и сотрудники ГИБДД, вытаскивал автомобили с путей эвакуатор.

Движение трамваев на время было остановлено.

Кроме того, как ранее писал «КП-Смоленск», следователи ищут свидетелей смертельного ДТП на Кирова.