ДТП на «дамбе» в Смоленске остановило трамваи
Около 8 утра 22 ноября на Нахимова столкнулись два легковых автомобиля
На «дамбе» в Смоленске произошло страшное ДТП. ФОТО: drive2_smolensk
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Страшная авария произошла на «дамбе» в Смоленске утром 22 ноября. Недалеко от школы №8 столкнулись два легковых автомобиля. Обе машины вылетели на трамвайные пути: одна вылетела на встречный путь, другая повисла на бордюре, сообщает drive2_smolensk.
На месте происшествия работала бригада медиков и сотрудники ГИБДД, вытаскивал автомобили с путей эвакуатор.
Движение трамваев на время было остановлено.
Кроме того, как ранее писал «КП-Смоленск», следователи ищут свидетелей смертельного ДТП на Кирова.