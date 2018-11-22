22 Нояб. 10:13 2018-11-22T10:15:20+03:00

На здании спортшколы в Смоленске разломали табличку. ФОТО: black.smolensk

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Вандалы разбили табличку, установленную на фасаде спортивной школы № 3, что на 2-м Краснофлотском переулке, д. 36, сообщают смоляне в паблике «Черный список» в соцсети ВКонтакте.

Однако перед тем как разбить вывеску, мужчины «засветились» на камерах уличного наблюдения. Автор, разместивший сообщение в соцсетях, просит помочь в поисках вандалов.

Перед тем как разбить вывеску, мужчины «засветились» на камерах уличного наблюдения. ФОТО: black.smolensk

- Может кто-нибудь узнал этих кадров на видео? Прошу максимального распространения, пусть город знает своих «героев», - написал человек.

Обсуждая ситуацию, один из пользователей предположил, что цель мужчин была не столько разломать табличку, сколько достать из нее «закладку» с наркотиком.