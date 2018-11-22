В Смоленской области уничтожат 60 тонн яблок и груш

22 Нояб. 10:55 2018-11-22T10:55:06+03:00

Груши и яблоки прибыли в наш регион из Республики Беларусь под видом сладостей

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Смоленские таможенники передадут на утилизацию 60 тонн фруктов, которые перевозили через наш регион под видом белорусских сладостей, сообщает главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Смоленской таможни Владимир Сафонов.

Согласно маркировки груши «ехали» из Йемена, яблоки - из Белоруссии.

- Во всех машинах тара стояла за коробками из-под мучных сладостей под названием «Фирменные», производителем значился одно из белорусских унитарных предприятий. На эти сладости и были представлены сопроводительные документы. Отправителем товаров в них значатся две белорусские фирмы, получателем - одна из московских. Все автомобили принадлежат белорусским перевозчикам, - прокомментировал представитель таможни.

Проверка показала, что на самом деле груши доставлялись из Польши, а их ввоз в Россию запрещен. Остальной товар также придется уничтожить, так как на него не было документов.