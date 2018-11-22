В Гагаринском районе Смоленщины построят эко-курорт
Комплекс «Вазуза Кантри Клаб», расположенный на берегу Вазузского водохранилища, сможет принимать гостей круглый год
В Гагаринском районе построят эко-курорт. ФОТО: pixabay.com
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В Гагаринском районе на побережье Вазузского водохранилища построят эко-курорт, сообщает пресс-служба губернатора Смоленской области. Глава региона Алексей Островский в рамках работы IV Смоленского регионального социально-экономического форума «Территория развития» подписал соглашение о сотрудничестве с учредителем ТД «КОВЧЕГ» Антоном Большаковым.
Планируется, что комплекс, включающий в себя ресторан, конференц-залы для деловых встреч, спортплощадки, мини-зоопарк и др. будет принимать гостей круглый год. Также на базе курорта появится клубный поселок площадью 20 га.