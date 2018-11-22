2018-11-22T12:12:46+03:00
Происшествия

В Смоленске ищут свидетелей ДТП на Дзержинского

Авария, в которой пешеход получил тяжелые травмы, произошла 23 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В Смоленске ищут свидетелей страшного ДТП, в котором пешеход получил тяжелые травмы, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Авария произошла 23 сентября около 13.35 возле дома № 23/1 по улице Дзержинского.

Водитель Lada Granta ехал по улице Дзержинского в сторону Октябрьской революции и сбил пешехода, который переходил улицу по «зебре».

Пострадавший получил серьезные травмы, позднее врачи сообщили о причинении тяжкого вреда здоровью.

Если вам что-либо известно об обстоятельствах происшествия, просьба сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-13, 8-920-313-45-35.

Также, как ранее писал «КП-Смоленск», в Смоленске ищут очевидцев смертельного ДТП на улице Кирова.

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