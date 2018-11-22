2018-11-22T13:46:09+03:00
Общество

На Смоленщине стартовал «Месячник безопасности»

В рамках профилактического мероприятия спасатели напомнят жителям региона о правилах безопасности на водоемах зимой
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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«Месячник безопасности на водных объектах» стартовал в Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. С 22 ноября по 22 декабря спасатели напомнят жителям региона о правилах безопасности на водоемах зимой. Повышенное внимание будет уделено работе с учащимися тех образовательных учреждений, которые расположены вблизи водоемов.

Также специалисты намерены ежедневно выходить в профилактические рейды по водным объектам региона, которые позволят им беседовать с жителями о безопасном поведении и пресекать нарушения.

- Согласно многолетнему анализу происшествий на водных объектах основной причиной несчастных случаев поздней осенью и ранней зимой является выход на неокрепший лед, - обращают внимание сотрудники ведомства.

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