Из-за аварии на Тенишевой в Смоленске образовалась пробка
ДТП произошло днем, 22 ноября
ФОТО: drive2_smolensk
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Из аварии, которая произошла днем, 22 ноября, напротив «Красного креста», в центре Смоленска образовалась пробка, сообщают подписчики паблика drive2_smolensk. Столкновение двух легковушек на Тенишевой практически полностью отрезало проезд в сторону Медгородка. Автомобилистам приходится выезжать на рельсы.
- Только что на Тенишевой перед пешеходным переходом произошло мелкое ДТП. Проезд серьезно затруднен, - написал один из автомобилистов.
Напомним, ранее «КП-Смоленск» писал об еще одном ДТП, перекрывшем движение к площади Победы.