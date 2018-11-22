Из-за аварии на Тенишевой в Смоленске образовалась пробка

22 Нояб. 13:59 2018-11-22T13:59:24+03:00

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Из аварии, которая произошла днем, 22 ноября, напротив «Красного креста», в центре Смоленска образовалась пробка, сообщают подписчики паблика drive2_smolensk. Столкновение двух легковушек на Тенишевой практически полностью отрезало проезд в сторону Медгородка. Автомобилистам приходится выезжать на рельсы.

- Только что на Тенишевой перед пешеходным переходом произошло мелкое ДТП. Проезд серьезно затруднен, - написал один из автомобилистов.

Напомним, ранее «КП-Смоленск» писал об еще одном ДТП, перекрывшем движение к площади Победы.