В Смоленске у подозрительного мужчины нашли 300 доз наркотика

22 Нояб. 15:34 2018-11-22T17:51:22+03:00

25-летний местный житель передвигался по дворам, чем и привлек внимание правоохранителей

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Смоленские полицейские задержали подозрительного мужчину, а при досмотре его личных вещей были найдены четыре целлофановых свертка с порошком, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Позднее эксперты выяснят, что в пакетах находился сильный наркотик, а по дворам мужчина шел, чтобы не привлекать внимание.

25-летний задержанный пояснил, что вещество он хотел сбыть на территории региона через «закладки».

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Смолянину грозит до 20 лет тюрьмы.

В настоящее время он находится под стражей.