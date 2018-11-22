На Смоленщине хотят создать особую экономическую зону

22 Нояб. 16:42 2018-11-22T16:42:59+03:00

Первая ОАЭ может появиться в деревне Стабна на площадке таможенно-логистистического центра «Альфа Транс»

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Особую экономическую зону планируют создать в деревне Стабна на площадке таможенно-логистистического центра «Альфа Транс», сообщает пресс-служба губернатора Смоленской области.

Общий объем инвестиций в проект составит около 3 млрд рублей. Таких договоренностей удалось достичь главе региона Алексею Островскому на площадке IV Смоленского регионального социально-экономического форума «Территория развития» с АО «Особые экономические зоны». Губернатор и гендиректор компании скрепили планы подписями.

Стоит отметить, что создание особых экономических зон – масштабный проект, который направлен на развитие регионов благодаря привлечению российских и иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики, импортозамещающие производства, туризм и др.

Каждая такая зона имеет юрстатус, который предоставляет инвесторам ряд налоговых льгот и таможенных преференций. А на территориях ОЭЗ создаются наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса.