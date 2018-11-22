В Смоленске пес-потеряшка ездит на автобусе

22 Нояб. 16:58 2018-11-22T16:58:26+03:00

Животное две недели бродит по улицам, а потом возвращается на прежнее место

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В Смоленске нашли собаку, которая в одиночку ездит на автобусе, а потом возвращается на прежнее место, сообщают смоляне в группе «Потеряшка г. Смоленск» соцсети ВКонтакте.

Пес гуляет в районе улицы Велижская. Местные жители отмечают, что животное очень умное и контактное.

Автор поста отмечает, что бездомный кобель появился около двух недель назад и был очень голодный. А сейчас стал более коммуникабельным и самостоятельно ездит на автобусе, правда проезжает всего одну остановку.

- Может его ищут, или у кого-нибудь есть возможность взять на передержку. Буду куратором, - написала смолянка в группе «Потеряшка г. Смоленск» соцсети ВКонтакте.