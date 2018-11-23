Ранее судимый смолянин похитил все деньги с карты пенсионерки

23 Нояб. 06:24 2018-11-23T06:24:13+03:00

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67-летняя смолянка лишилась своих накоплений, которые хранились у нее на банковской карте, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. А обчистил старушку ранее судимый 25-летний местный житель.

Следователи выяснили, что ранее у женщины некоторое время назад был другой номер телефона, и к нему было подключено приложение «Мобильный банк». Но старой сим-картой смолянка перестала пользоваться и номер перешел к другому владельцу.

– Мужчина начал использовать сим-карту на своем телефоне и в один прекрасный день ему пришло сообщение о пополнении банковского счета. Подозреваемый воспользовался ситуацией и перевел с помощью приложения «Мобильный банк» все деньги с чужого счета на собственный, – рассказали сотрудники регионального УМВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Смолянину грозит до шести лет тюрьмы.