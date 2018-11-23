Бассейн «Дельфин» в Смоленске откроется с 24 ноября
Жители областного не могли посещать его с лета из-за больших долгов за теплоснабжение
ФОТО: pixabay.com
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В Смоленске после долгого перерыва откроется бассейн «Дельфин», сообщили власти. Учреждение не работало с лета из-за больших долгов перед «Квадрой». Но средства для погашения долга удалось найти и 24 ноября бассейн вновь откроет свои двери перед всеми желающими поплавать.
Как стало известно «КП-Смоленск», перед открытием чаша бассейна была тщательна вычищена и заполнена водой. Температура воды и воздуха соответствует норме.