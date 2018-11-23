2018-11-23T07:31:34+03:00
Общество

После ареста счетов предприниматель выплатил долг партнеру в Смоленске

Бизнесмен задолжал юрлицу более 130 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Бизнесмен выплатил партнеру в Смоленске более 130 тысяч рублей после ареста его счетов судебными приставами, рассказали в пресс-службе УФССП по Смоленской области.

Конфликт ООО и юрлица начался из-за того, что общество не исполнило договорные обязательства. Партнеры обратились в суд за взысканием убытков за несвоевременную поставку товара. Но и после решения должник не спешил рассчитаться по обязательствам. Точку в вопросе удалось поставить, возбудив исполнительное производство: приставы узнали, что у должника есть транспорт и средства на расчетных счетах. Получив смс об аресте денег, предприниматель погасил долг и исполнительный сбор.

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