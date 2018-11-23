В Смоленске на улице Николаева снесут ларьки

23 Нояб. 08:00 2018-11-23T08:00:21+03:00

До 30 ноября владельцы павильонов с колбасой и корейской кухней могут это делать добровольно

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Два ларька с колбасой и корейской кухней, расположенные между домами 44 и 46 по улице Николаева, решено демонтировать, сообщают смоленские чиновники. Проверка показала, что торговые павильоны были установлены без разрешительных на то документов.

Соответствующие акты о демонтаже уже составлены. Владельцам торговых точек предлагают убрать их самостоятельно до 30 ноября, после этой даты ларьки уберут уполномоченные организации.

Также предупреждение получил владелец металлического шлагбаума, расположенного на улице Кирова между домами № 5 и № 7. Ему предложили убрать строение до 12 декабря.