В Смоленске рецидивисты украли металл на 300 тысяч рублей
Двое ранее судимых местных жителей обчистили базу в поселке Пасово
ФОТО: pixabay.com
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Двое ранее судимых смолян обвиняются в краже металлического профиля с территории базы в поселке Пасово, сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области. Нанесенный предприятию ущерб оценивается приблизительно в 300 тысяч рублей.
Выйти на воришек оперативникам удалось после опроса свидетелей. Доставленные в полицию двое 33-летних смолян рассказали, что ночью подогнали к складу машину, погрузили профили и вывезли их с территории. А затем продали их.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым грозит до 6 лет тюрьмы.
Похищенное изъято и возвращено владельцу.