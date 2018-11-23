2018-11-23T08:37:04+03:00
Происшествия

В Смоленске рецидивисты украли металл на 300 тысяч рублей

Двое ранее судимых местных жителей обчистили базу в поселке Пасово
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Двое ранее судимых смолян обвиняются в краже металлического профиля с территории базы в поселке Пасово, сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области. Нанесенный предприятию ущерб оценивается приблизительно в 300 тысяч рублей.

Выйти на воришек оперативникам удалось после опроса свидетелей. Доставленные в полицию двое 33-летних смолян рассказали, что ночью подогнали к складу машину, погрузили профили и вывезли их с территории. А затем продали их.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым грозит до 6 лет тюрьмы.

Похищенное изъято и возвращено владельцу.

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