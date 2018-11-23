В Смоленске рецидивисты украли металл на 300 тысяч рублей

23 Нояб. 08:37 2018-11-23T08:37:04+03:00

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Двое ранее судимых смолян обвиняются в краже металлического профиля с территории базы в поселке Пасово, сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области. Нанесенный предприятию ущерб оценивается приблизительно в 300 тысяч рублей.

Выйти на воришек оперативникам удалось после опроса свидетелей. Доставленные в полицию двое 33-летних смолян рассказали, что ночью подогнали к складу машину, погрузили профили и вывезли их с территории. А затем продали их.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым грозит до 6 лет тюрьмы.

Похищенное изъято и возвращено владельцу.