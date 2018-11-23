2018-11-23T10:01:55+03:00
Происшествия

На «дамбе» в Смоленске снова произошло ДТП

Автомобилисты сообщают, что движение по Нахимова в сторону центра затруднено
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Очередное ДТП произошло сегодня утром, 23 ноября, на «дамбе» в Смоленске. Дорогу не поделили два легковых автомобиля, сообщают пользователи drive2 smolensk. Авария

создала пробку в утренний час-пик и затруднила движение транспорта в сторону центра, парализовав левый ряд.

Это не первое дорожное происшествие на этой неделе на Нахимова. Вчера утром, 22 ноября, недалеко от школы также не поделили дорогу два автомобиля. От сильного удара машины оказались на трамвайных путях, остановив движение пассажирского траспорта.

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