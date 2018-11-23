В Смоленске ОНФ требует отремонтировать больницу в Верхнеднепровском

23 Нояб. 10:10 2018-11-23T10:12:11+03:00

В учреждении несколько лет назад случился пожар, после чего условия лечения остаются неудовлетворительными

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Активисты ОНФ настаивают на срочном устранении недостатков в ЦРБ, расположенной в поселке Верхнеднепровский Дорогобужского района Смоленской области, сообщает пресс-служба регионального ОНФ.

Напомним, несколько лет назад в учреждении случился пожар, после чего, по словам местных жителей, условия лечения в больнице, остаются неудовлетворительными, никаких мер по улучшению сложившейся ситуации власти не приняли.

На состоявшемся круглом столе с участием представителей региональных органов исполнительной власти, член Центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина еще раз обозначила проблему и сообщила, что «должностные лица областного департамента по здравоохранению сегодня заверили нас, что проблемы, существующие в этой больнице, будут в скором времени решены». «Мы будем держать на контроле данную ситуацию», – подчеркнула Калинина.