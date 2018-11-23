2018-11-23T10:12:11+03:00
Общество

В Смоленске ОНФ требует отремонтировать больницу в Верхнеднепровском

В учреждении несколько лет назад случился пожар, после чего условия лечения остаются неудовлетворительными
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: onf.ruФОТО: onf.ru
Изменить размер текста:

Активисты ОНФ настаивают на срочном устранении недостатков в ЦРБ, расположенной в поселке Верхнеднепровский Дорогобужского района Смоленской области, сообщает пресс-служба регионального ОНФ.

Напомним, несколько лет назад в учреждении случился пожар, после чего, по словам местных жителей, условия лечения в больнице, остаются неудовлетворительными, никаких мер по улучшению сложившейся ситуации власти не приняли.

На состоявшемся круглом столе с участием представителей региональных органов исполнительной власти, член Центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина еще раз обозначила проблему и сообщила, что «должностные лица областного департамента по здравоохранению сегодня заверили нас, что проблемы, существующие в этой больнице, будут в скором времени решены». «Мы будем держать на контроле данную ситуацию», – подчеркнула Калинина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобиль столкнулся с автобусом в Смоленской области
Смоленским льготникам предложили новую модель обеспечения лекарствами
В Смоленске дети засоряют канализацию
В Ярцеском районе произошло смертельное ДТП
Между Москвой и Смоленском увеличится количество «Ласточек»
Собаку с перебитым позвоночником перевезут в Смоленск
Трамвай №1 в Смоленске вышел на маршрут
В Смоленске простятся с экс-вице-губернатором Александром Логутовым
В Смоленске продавец магазина забрала деньги из кассы
Смолянина задержали с крупной партией наркотика
Взломана дверь в одну из башен крепостной стены в Смоленске
Поликлинику на Рыленкова в Смоленске отремонтировали
В Смоленске глава секты доводила людей до психбольницы
Нетрезвая смолянка зарезала своего сожителя
Из-за аварии в ряде домов Смоленска отключили воду
В Смоленске автомобилиста могут оштрафовать из-за сломанного светофора
Волонтер Антон Коротченко из Смоленска признан добровольцем года
В Смоленске таксист отказался от поездки, увидев раненого пса
Директор фирмы-банкрота в Смоленске расплатился по долгам мебелью
Смолянку лишили денег в раздевалке спортзала
В Ельне эвакуировали детей из детского сада «Улыбка»
Три первых автобуса из Москвы прибыли в Смоленск
В Смоленске ищут свидетелей страшной аварии на трассе